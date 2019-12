Calciomercato Napoli, Rrahmani e Amrabat in arrivo: i dettagli

Calciomercato Napoli, Rrahmani e Amrabat in arrivo

Calciomercato Napoli Rrahmani Amrabat | Ibrahimovic ma non solo. Oltre al ritorno dell’asso svedese in Italia, conteso tra Milan e Napoli, i due club reduci da un avvio di stagione deludente in campionato, le società che più delle altre si stanno muovendo per provare a rinforzare l’organico. Con l’arrivo di Gattuso cambiano le strategie di mercato del Napoli: Ibrahimovic è sempre sullo sfondo anche per i contatti che Gattuso non ha smesso di avere con il suo ex compagno di squadra al Milan ma tra i partenopei c’è soprattutto da risolvere e gestire la questione Insigne dato per probabile partente a fine stagione così come Callejion e Mertens in scadenza. Il primo obiettivo resta il marocchino naturalizzato olandese del Verona, Sofyan Amrabat, 23 anni, mentre per la difesa l’idea è quella di dare l’assalto a Amir Rrahmani.

Mercato Napoli, i dettagli dell’affare

Come riporta l’edizione online di Sky Sport il Napoli sta per affondare il colpo puntando all’acquisto di entrambi i giocatori, acquisto che avverrebbe per un totale di 30 milioni di euro. Le due operazioni, sempre secondo Sky, possono essere slegate qualora Amrabat non trovasse l’accordo col Napoli. “Sul centrocampista infatti c’è anche l’Inter ed è questo il motivo per il quale non ha ancora accettato la proposta degli azzurri, chiedendo un ingaggio elevato, perché attende di capire le intenzioni dei nerazzurri”. Rrahmani, invece ha già dato il via libera al trasferimento e il Verona ha raggiunto al relativa intesa economica col Napoli.