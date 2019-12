Calciomercato Napoli, Gattuso vuole Rodriguez: le ultime

Calciomercato Napoli Rodriguez| Ricardo Rodriguez è stato letteralmente scaricato dal Milan, e il suo futuro ormai è destinato a cambiare già fra qualche settimana. Lo svizzero, messo ai margini della rosa da Pioli, addirittura rischia di non giocare neanche la prossima partita con l’Atalanta, nonostante la squalifica di Hernandez. Al suo posto dovrebbe essergli preferito Calabria adattato sulla fascia sinistra.

In pratica l’emblema della considerazione che Pioli ha dell’ex Wolfsburg, pronto a questo punto a trasferirsi altrove. In pole sembra esserci il Napoli, alla ricerca di un terzino sinistro vista l’indisponibilità continua di Faouzi Ghoulam. Mario Rui da solo non riesce ad essere sempre al meglio in campo e un ricambio sembra essere necessario.

Gattuso conosce bene il ragazzo e lo ha chiesto espressamente a Giuntoli, che ci sta già lavorando. Il Napoli però non è l’unico club interessato. Nelle ultime ore infatti si è fatto avanti anche il Fenerbahce. Il club turco tiene sott’occhio Rodriguez da un paio di settimane e ha già avviato qualche sondaggio. Resta però che il ragazzo preferirebbe di gran lunga restare in Italia e tornare da Gattuso, che l’ha fatto praticamente sempre giocare quando era al Milan.