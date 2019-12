Calciomercato Napoli, Locatelli e Traore nuovi nomi a centrocampo

Calciomercato Napoli: anche Locatelli e Traore nel mirino degli azzurri

Calcio Mercato Napoli Locatelli Traore | Il momento peggiore degli ultimi anni per il Napoli, che si ritrova in una posizione di classifica davvero disastrosa. Gli azzurri sperano nel mercato di gennaio per rialzarsi, e intanto il ds Giuntoli comincia a tenere d’occhio vari profili a centrocampo.

Chiaro come in quel ruolo ci sia la mancanza di un giocatore in grado di impostare la manovra, ed ecco che nel mirino c’è anche Locatelli, classe 98′ in forza al Sassuolo. L’ex Milan è in netta crescita, e sotto la guida di De Zerbi è migliorato parecchio in fase di impostante e in fase difensiva. Può essere il colpo giusto per il Napoli, che però tiene d’occhio un altro giocatore dei neroverdi: Traore, classe 2000′ di grandissima prospettiva. Attenzione a gennaio allora, l’asse è molto caldo. Questa la notizia riportata da cm.it.

Notizie Napoli: movimenti a centrocampo, la situazione

A centrocampo potrebbe succedere di tutti, tra entrate ed uscite. Il Napoli è a caccia di un centrocampista, ma attenzione anche a chi potrebbe invece essere ceduto. Nel mirino continua ad esserci Torreira dell’Arsenal (concorrenza Milan), mentre il PSG dall’altra parte continua a seguire Allan, il quale sembra destinato alla cessione. Qualcosa cambiare nel centrocampo azzurro, e anche di molto.