Calciomercato Milan, tutto su Todibo: Demiral pista impossibile

Calciomercato Milan – Todibo | I rossoneri sono alla ricerca di un difensore centrale. Il primo nome della lista era quello che portava a Merih Demiral, che ora però è rientrato nelle gerarchie di Maurizio Sarri. L’ex tecnico di Chelsea e Napoli ha cominciato ad utilizzarlo dopo un periodo di black-out totale. L’infortunio di Chiellini inizialmente non aveva cambiato niente, la coppia di difesa portava sempre De Ligt e Bonucci tra i titolari. Anche Rugani aveva trovato maggiore spazio rispetto al turco, che invece ora ha messo minuti nelle gambe. L’ex difensore del Sassuolo piace ovviamente ancora al Milan, ma adesso sembra complicarsi la trattativa, con la Juve che potrebbe non rinunciare al suo centrale, riserva di lusso. Come rivela il quotidiano Tuttosport, Boban e Maldini andrebbero dritti su Todibo

Notizie Milan, Todibo per il futuro: cifre e dettagli dell’affare

Con la difficile trattativa che porta il nome di Merih Demiral, il Milan andrà a tutta forza su Jean-Clair Todibo: il difensore centrale del Barcellona è ora l’obiettivo numero uno del club rossonero. L’ex calciatore del Tolosa non ha ancora trovato tanto spazio in blaugrana ed è alla ricerca di una maglia da titolare, che potrebbe trovare accanto al capitano del Milan, Alessio Romagnoli. Fino ad ora in Spagna, per lui, solo tre presenze. Il club spagnolo spara alto sul prezzo, chiedendo circa 20 milioni per il cartellino del calciatore. Il Milan non vorrebbe andare oltre i 10 e starebbe cercando di convincere il Barcellona.