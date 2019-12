Calciomercato Milan, Rebic tornerà in Germania: la situazione

Calciomercato Milan: Rebic non incide, ritorno in Germania

Calcio Mercato Milan Rebic | Il Milan continua a ragionare sul mercato, e lo fa pensando sia alle entrate che alle uscite. Nella rosa rossonera ci sono diversi giocatori che potrebbero partire a gennaio, e tra questi anche Ante Rebic, autore fin qui di una brutta prima parte di stagione. L’attaccante croato infatti non è mai riusciti ad incidere, e in questa sessione invernale dovrebbe fare ritorno in Germania, dove ad attenderlo ci sarà l’Eintracht Francoforte.

Lo stesso giocatore starebbe spingendo per tornare in Bundesliga, a caccia soprattutto di continuità in vista delle convocazioni all’Europeo 2020. Avventura destinata a terminare quindi, con un Milan già intenzionato a rinforzarsi in quel reparto.

fonte cm.it

Ultime Milan: Rebic all’Eintracht, e Andrè Silva?

Rebic con ogni probabilità tornerà in Germania, e intanto ci sono tanti dubbi anche su un altro giocatore. Nell’operazione che ha portato il croato a Milano rientrò ai tempi anche Andrè Silva, il quale sta vivendo un buon momento di forma. Il portoghese ora farà ritorno a Milano? No, anzi continuerà la stagione con la sua attuale squadra. I rossoneri intanto valutano un’altra cessione in quel zona di campo, questa la notizia riportata dalla nostra redazione.