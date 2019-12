Calciomercato Milan, si pensa a Jovic in prestito: le ultime

Calciomercato Milan, Jovic in prestito: la notizia

Calciomercato Milan Jovic| Anche nella serata di ieri Luka Jovic non ha preso parte al match del Real Madrid, impegnato con il Barcellona nel Clasico finito poi 0-0. Il serbo sta faticando non poco tra le fila dei Blancos, per causa anche degli acciacchi avuti ad inizio stagione che ne hanno inevitabilmente condizionato gran parte di questi primi mesi. Zidane ha però dimostrato di non credere molto nelle qualità del ragazzo, nonostante adesso sia comunque al massimo della forma, più o meno.

Come detto Jovic resta in panchina, ma questo non può più accadere. Il ragazzo arriva da una stagione ottima con l’Eintracht Francoforte e non può spezzare così bruscamente quel magico periodo. C’è bisogno di continuità e l’idea giusta potrebbe anche essere quella di mandarlo in prestito secco da gennaio fino a giugno, cercando di fargli mettere minuti importanti nelle gambe e di soprattutto di fargli fare l’esperienza di cui ha bisogno.

Calciomercato Milan, si pensa a Jovic: le ultime

A quanto pare casca a pennello il Milan in questa situazione, a caccia di un centravanti visto che Piatek e Leao non stanno facendo benissimo. Dalla suggestione Ibrahimovic ormai andata alla clamorosa offerta arrivata per Haaland in queste ore, passando appunto anche per Jovic che sarebbe l’ipotesi meno dispendiosa a livello economico.

Un prestito secco avrebbe solo i contro di un’operazione che inizia a gennaio e termina a giugno senza un minimo di progetto, un pò come accadde con Deulofeu. Al Milan comunque non dispiacerebbe questa ipotesi, ma per il momento appunto è solo un’idea.

Fonte Corriere Dello Sport.