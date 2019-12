Calciomercato Milan, Ibrahimovic ha scelto l’Everton: la chiave è stata Ancelotti

Calciomercato Milan Ibrahimovic Everton| L’approdo di Ibrahimovic al Milan sembrava cosa fatta nelle scorse settimane. Le sue parole avevano tratto tutti all’inganno, anche perchè il suo arrivo in Italia si è scoperto tutto tranne che certo. La società che era in pole adesso si è leggermente defilata, quasi stanca di correre attorno ad Ibra, ancora indeciso sul proprio futuro, dove pesa ancora una volta l’aspetto economico.

La dirigenza rossonera non è sicurissima di fare un investimento del genere ed è per questo motivo che la trattativa ha preso una brusca frenata. Prima c’era anche il Napoli ma, come già detto da De Laurentiis, con l’addio di Ancelotti non se ne farà più nulla. Infine il Bologna, pronto a prendere Dominguez a gennaio in attacco, e basta.

Calciomercato Milan, Ibrahimovic a un passo dall’Everton: i dettagli

Tra tutti questi dubbi nelle ultime ore è spuntata una certezza: l’Everton. I Toffes, sotto la guida ormai quasi certa di Carlo Ancelotti a partire dai prossimi giorni, sono stati convinti proprio dall’ex Napoli ad entrare nella trattativa per accaparrarsi lo svedese fino alla fine della sua carriera. Carlo e Ibra hanno un grandissimo rapporto, che potrebbe dunque essere suggellato con l’approdo dello svedese a Liverpool. Per adesso sembra l’ipotesi più ovvia, ma Ibra è sempre pronto a regalare l’ennesimo colpo di scena.

Fonte TuttoSport.