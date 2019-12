Calciomercato Milan, Haaland si può fare: la situazione Calciomercato Milan Haaland| Con Everton, il Milan non si è per nulla scoraggiato e addirittura pare si sia già fiondato sul possibile sostituto dello svedese. Con Ibrahimovic che sembra essere ormai a un passo dall’, ilnon si è per nulla scoraggiato e addirittura pare si sia già fiondato sul possibile sostituto dello svedese.

La notizia però, lanciata ieri sera da Sportitalia, ha davvero del clamoroso. Infatti si parla di un movimento importante nelle ultime ore dei rossoneri per Erling Haaland, stella del Salisburgo che fin qui sta facendo benissimo in stagione (per la precisione 28 gol e 7 assist in 22 partite). Numeri spaventosi quelli del norvegese che rappresenterebbe davvero un colpo spaziale per Maldini e Boban.

Calciomercato Milan, il colpo Haaland è possibile: cifre e dettagli dell’affare

L’idea rossonera è quella di bruciare la concorrenza dandosi da fare soprattutto sull’ingaggio: precisamente un quinquennale da 5,5 milioni di euro già proposto al giovane centravanti. La volontà è quella naturalmente di chiudere a gennaio, per bruciare la concorrenza e non solo. Non è infatti certa la sua permanenza a Salisburgo, proprio in generale. La valutazione del ragazzo viaggia in una forbice ampia tra i 30/35 milioni di euro e massimo 70 milioni. Il Milan punterà a pagarlo naturalmente il più poco possibile, sfruttando magari anche la volontà del ragazzo di accettare l’offerta rossonera.