Calciomercato Lazio, Milinkovic in orbita Real Madrid: c’è l’offerta

Calciomercato Lazio: il Real offre per Milinkovic

Calcio Mercato Lazio | Una stagione davvero molto positiva per la Lazio, che con questa classifica può sognare sempre di più. La squadra di Simone Inzaghi continua a vincere, e lo fa grazie ai suoi interpreti migliori, tra cui Milinkovic-Savic. Il centrocampista serbo sta disputando un ottimo campionato, e le sue prestazioni hanno suscitato nuovamente l’interesse da parte di qualche big europea. Su tutte? Il Real Madrid, che ancora una volta vuole tornare alla carica per il gigante biancoceleste. Chiaramente Lotito non vorrebbe privarsi di uno dei propri giocatori migliori, ma pare che i Blancos stavolta si siano mossi con fermezza e decisione. Si parla di un’offerta: stando a quanto riportato da Don Balon, sembra che il club spagnolo abbia intenzione di offrire circa 105 milioni di euro per Milinkovic. Una cifra spaventosa, e che stavolta si, che potrebbe far vacillare il patron laziale.

Milinkovic: tra Real Madrid e Serie A

Milinkovic è senza dubbio uno dei giocatori più forti e talentuosi della Serie A, ed è ovvio che le big vengano a bussare alle porte di Lotito. Il futuro del serbo sembra essere deciso almeno per questa stagione: restare alla Lazio, e poi parlare di un eventuale addio. Occhio anche alla concorrenza italiana, con una squadra in particolare in pole.