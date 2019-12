Calciomercato Juventus, per Havertz e Sancho è forte concorrenza: c’è il PSG

Calciomercato Juventus, gli obiettivi Havertz e Sancho possono sfumare: c’è lo zampino di Leonardo

Calciomercato Juventus – Havertz e Sancho | Fabio Paratici è a lavoro per piazzare il colpo della prossima estate, perché in casa Juve potrebbe confermarsi il detto ‘non c’è due senza tre’. Dopo le bombe piazzate nelle passate stagioni, prima con Cristiano Ronaldo e poi con De Ligt, il CFO della Juventus vorrebbe replicarsi per una terza volta e tra i nomi ci sarebbero i giovani ma già talentuosi, Sancho e Havertz. Dovrà fare attenzione all’enorme concorrenza la Juve però, perché sui due calciatori ci sarebbe finito il Paris Saint Germain.

Notizie Juventus, il Psg beffa la Juventus? I parigini pronti all’assalto per Havertz e Sancho

Il direttore sportivo del Paris Saint Germain ed ex Milan, Leonardo, sarebbe pronto a fare lo sgambetto alla Juventus. Per quanto riguarda il calciomercato, stando a quel che rivelano i colleghi spagnoli del ‘Desmarque’, ci sarebbe anche il club transalpino sui due calciatori, Jadon Sancho e Kai Havertz. Il Psg starebbe già pensando al dopo-Neymar, che sembra sempre più ai margini del club parigino. Il suo futuro sarebbe lontano e il Paris Saint Germain sarebbe pronto a far follie sul mercato. I cartellini di entrambi hanno cifre che schizzano alle stelle e non avrebbero problemi a prelevarli entrambi considerando il patrimonio già enorme del club, più il compenso economico che arriverebbe dalla cessione di ‘O’ Ney’.

Alla Juventus, in quel caso, toccherà solo alzare le mani e virare altrove. La concorrenza sarebbe troppo alta anche per il club di Andrea Agnelli. Leonardo potrebbe dunque beffare Paratici, toccherà solo attendere il mercato di giugno per scoprirlo. La certezza è che la Juventus non si farà certamente trovare impreparata.