Calciomercato Juventus, Demiral cresce e convince: è muro per la cessione

Calciomercato Juventus: i bianconeri blindano Demiral

Calcio Mercato Juventus Demiral | Tempo di mercato in casa Juventus, che nelle ultime settimane si sta muovendo parecchio sia in fase di uscita che in entrata. I bianconeri vorrebbero riuscire a monetizzare il più possibile da qualche cessione, e intanto in lista dei possibili partenti ci sono già diversi nomi.

Tra questi c’è anche Demiral, centrale turco che nelle ultime gare sta trovando sempre più spazio. L’ex Sassuolo adesso è uno dei punti fermi per Sarri, o quanto meno un ottimo gregario per sostituire Bonucci o De Ligt, attualmente titolari in maglia bianconera.

Le pretendenti ci sono, ma il concetto Juve è molto semplice: Demiral è utile, serviranno tanti soldi per prenderlo. Il Milan, uno dei club più interessati, rischia di doversi arrendere, anche perchè la richiesta è altissima: 40 milioni di euro, non di meno. Questa la notizia riportata da cm.com.

Milan-Demiral: è resa?

Tanta crescita, prospettiva, e soprattutto garra bianconera. Demiral si sta piano piano ritagliando uno spazio importante alla Juventus, e sia Sarri che la dirigenza non vorrebbero privarsene.

Non si scenderà a compromessi, con nessuno, e pertanto la concorrenza dovrà capire bene se fare un investimento così grande o meno. Il Milan potrebbe arrendersi, quanto meno per gennaio.