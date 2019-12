Calciomercato Inter: Vidal vicino, la formula e i dettagli

Tweet on Twitter

Share on Facebook

Calciomercato Inter: la formula dettata dal Barcellona per Vidal

Calcio Mercato Inter Vidal | L’Inter pensa al mercato, e pensa soprattutto ai rinforzi a centrocampo. L’obiettivo numero uno è sempre lo stesso: Arturo Vidal, il quale potrebbe essere in uscita dal Barcellona e fare ritorno in Italia. Il centrocampista cileno sarebbe felice di riabbracciare Conte, ma al di là dell’aspetto romantico i blaugrana pensano a come monetizzare il più possibile da un eventuale cessione.

I nerazzurri ci stanno provando da tempo, ma la sensazione è che la formula e le condizioni le detterà il Barcellona: non meno di 20-25 milioni di euro e cessione a titolo definitivo a gennaio o prestito con obbligo di riscatto a giugno. Due possibilità importanti, ma che costringono l’Inter a dover per forza investire una cifra molto importante per l’ex Juve, attualmente 32enne. Questa la notizia riportata da goal.com.

Ultime Inter: affare caldo Vidal

A distanza da poche settimane dall’inizio della sessione invernale di mercato, l’Inter sembra intenzionato ad accelerare seriamente per Vidal, attualmente non felicissimo al Barcellona. La trattativa entra nella fase clou, e intanto i nerazzurri dovranno riflettere a che prossime mosse compiere. Intanto dal centrocampista cileno arrivano altri segnali importanti, a gennaio si può fare, è solo da vedere con che formula.