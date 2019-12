Calciomercato Inter, Petagna è un’idea concreta: la situazione

Calciomercato Inter, Petagna è un obiettivo reale per i nerazzurri: i dettagli

Calciomercato Inter – Petagna | Sarà un mese caldo quello di gennaio in casa Inter, nonostante le temperature segnano pochi gradi, a volte anche sotto lo zero. Il calciomercato si accende e Antonio Conte finalmente avrà a sua disposizione i calciatori in arrivo dal mercato di riparazione. L’Inter cerca un vice-Lukaku, con Sanchez sullo sfondo che si prepara a rientrare. Ausilio e Marotta sono a lavoro su più fronti, per regalare al tecnico Conte, le alternative valide per la sua squadra. Il gigante centravanti del Chelsea, Olivier Giroud, non è l’unico nome sulla lista dei dirigenti nerazzurri: sul taccuino ci sarebbe finito Andrea Petagna, idea concreta per il mercato di gennaio.

Ultime Inter, sfida alla Roma per Petagna

C’è concorrenza con la Roma per Andrea Petagna. Dialoghi aperti con la Spal, che sarebbe pronta ad approfondire stando a quel che rivelano i colleghi di Calciomercato.com, nonostante la complessa situazione di classifica. Marotta e Ausilio, coordinati anche da Antonio Conte, cercano di capire quale strada seguire per la trattative che verranno da ora in avanti. Per gennaio, il tecnico dei nerazzurri, si augura di avere in rosa i giusti rinforzi. Non solo legati al reparto di centrocampo dunque, l’Inter andrà forte sul vice-Lukaku. Al momento, tutte le strade portano ad Andrea Petagna. Ci potrebbe essere di nuovo Milano nel futuro dell’attaccante, questa volta però non al Milan. Sarebbe pronto a vestire i colori nerazzurri, dopo un’adolescenza vissuta con quelli rossoneri.