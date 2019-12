Calciomercato Inter, incontro con l’Atalanta per Kulusevki: i dettagli

Calciomercato Inter incontro per Kulusevski

Calciomercato Inter Kulusevski | Le manovre per il mercato di riparazione, che inizierà il 2 gennaio per concludersi il 31 dello stesso mese, sono già avviate da tempo e al di là del ritorno di Ibrahimovic in Italia, il mercato sta centrando l’attenzione sul rinforzamento dell’Inter, una delle tre candidate alla vittoria finale della Serie A 2020. L’Inter ha piena esigenza di fare mercato per carenza di organico, come più volte sottolineato dello stesso Conte in questi mesi.

Mercato Inter, incontro con l’Atalanta

L’eliminazione dalla Champions League ha leggermente cambiato i piani ma l’obiettivo numero uno resta quello di affidarsi alle qualità a centrocampo dello svedese Dejan Kulusevski, 19 anni, in prestito al Parma ma di proprietà dell’Atalanta che lo ha acquistato nel 2016 facendolo poi crescere nelle giovanili. Contatti con il club bergamasco ci sono già stati e l’Inter appare avanti rispetto alla concorrenza. L’ultima puntata della serie è andata in onda oggi con “i nerazzurri – come riporta Sky Sport – che hanno incontrato la dirigenza dell’Atalanta per anticipare la concorrenza e cercare di bloccare il giocatore per giugno, visto che a gennaio non ci sono al momento grandi margini per il rifiuto attuale del Parma, che ha in prestito lo svedese, a farlo partire”. Costo dell’operazione è di 35 milioni di euro che però saranno formalizzati solo il 1 Luglio 2020, dovendo l’Inter investire il budget previsto per gennaio su giocatori immediatamente pronti per Antonio Conte.