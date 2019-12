Calciomercato Inter: possibile addio di Godin a gennaio

Calcio Mercato Inter Godin | Il mercato di gennaio è ormai alle porte, e parecchi club di Serie A si stanno muovendo per portare a termine colpi sia in entrata che in uscita. L’Inter è una delle squadre più attive in merito, e Ausilio e Marotta stanno già pensando prossime mosse da compiere. Occhio alle possibili partenze, e attenzione soprattutto ad una notizia clamorosa: stando a qualche portale spagnolo, pare che anche Godin possa andare via.

Il centrale uruguaiano è in Italia da neanche 6 mesi, e il suo impatto è stato fin qui piuttosto blando, cosa che lascerebbe pensare ad un mancato ambientamento con il calcio italiano; c’è chi parla di una richiesta esplicita del giocatore per la cessione. Inoltre, stando a elgoldgital.com, sembra che il difensore possa addirittura tornare all’Atletico Madrid, con il tecnico Simeone che lo aspetterebbe a braccia aperte. Un’ipotesi sicuramente difficile da realizzare, ma che non è del tutto da escludere. Si aspettano ulteriori novità in questi giorni.

News Inter: addio Godin, basse possibilità

Godin ha davvero chiesto la cessione? Chiaramente si trattano solo di indiscrezioni, ma quello che è certo è che difficilmente il difensore possa aver deciso di abbandonare questo nuovo progetto sul nascere, specie sapendo di essere in corsa con tre competizioni. Per ora non arrivano conferme. Intanto Godin è attualmente infortunato, ecco quando tornerà.