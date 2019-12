Calciomercato Inter, su Gabigol interviene il vice-presidente del Flamengo: “Ecco a che punto siamo”

Calciomercato Inter, Gabigol al Flamengo a titolo definitivo dopo la finale con il Liverpool?

Calciomercato Inter – Gabigol | Il prossimo sabato sfiderà il Liverpool in finale: sta vivendo un sogno l’ex Inter, Gabigol. Il calciatore brasiliano è riuscito a ritagliarsi un ruolo da protagonista con la maglia del Flamengo, trascinando il suo club prima alla vittoria della Copa Libertadores e ora in finale del Mondaiel per Club. Al margine della sfida arriverà una decisione da parte del club spagnolo: prelevarlo o meno dall’Inter.

Notizie Inter, le parole vice-presidente del Flamengo su Gabigol

Il vice-presidente del Flamengo, Marcos Braz, ha dichiarato direttamente ai microfoni di Fox Sports le prossime mosse del suo club: “Parleremo con l’Inter e di Gabigol subito dopo la finale del Mondiale per Club contro il Liverpool”. Ha continuato poi, parlando della trattativa in corso proprio con i nerazzurri: “Per quanto riguarda i discorsi con l’Inter, va tutto bene. È un progetto che ha funzionato e vogliamo che continui. E’ così che vanno le cose, vanno bene da tre o quattro mesi. Il valore del suo cartellino è stato negoziato tre mesi fa, sembra che non ci siano cambiamenti. Siamo molto ottimisti su Gabriel, la cifra è ben al di sotto dei 22 milioni di euro”. Tutto dipenderà dalla volontà di Gabigol: il brasiliano, secondo quanto rivelano da calciomercato.com, starebbe aspettando un’offerta dai club europei, che potrebbe essere anche più vantaggiosa per l’Inter. Nel futuro si aprono le possibilità dalla Liga e dalla Bundesliga.