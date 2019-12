Calciomercato Inter, Faggiano: “Kulusevski resta al Parma”

Dejan Kulusevski è al centro delle voci di mercato, anche per la sessione di gennaio: Inter e Juventus lo seguono, ma il Parma vuole trattenere.

Lo svedese ha fatto vedere anche contro il Napoli le cose di cui è capace: oltre al gol, ha letteralmente fatto impazzire la difesa azzurra, correndo al tempo stesso di più e più velocemente degli altri. Normale quindi che sia finito sui taccuini dei vari Marotta e Paratici, che stanno trattando con l’Atalanta la sua cessione. Per far sì che questa arrivi tuttavia a gennaio, servirà avere anche il placet del Parma, cosa molto difficile a vedersi, viste le parole del suo direttore sportivo, Daniele Faggiano: “Resta, è del Parma fino al 30 giugno. Parlarne troppo potrebbe fargli male. È arrivato qua, ha sposato il progetto, ha sposato l’allenatore e l’allenatore ha sposato lui“, ha detto a Sky.

La strategia dell’Inter per lo svedese

La partita vera tra Juventus e Inter per aggiudicarsi l’enfant prodige della Serie A sarà con l’Atalanta presumibilmente si giocherà a giugno. Ciò non significa che non saranno fatti dei tentativi fino all’ultimo secondo. Per ora la strategia elaborata da Marotta per acquietare Faggiano consiste nel trovare anche contropartite tecniche per i ducali: soltanto dopo aver trovato il modo per terminare anzitempo il suo periodo in Emilia, allora sarà possibile cominciare l’asta con Percassi. Il prezzo del suo cartellino parte da una base di 30 milioni.