Everton, arriva Ancelotti: firma fino al 2024, i dettagli

Everton Ancelotti| Ormai manca solo l’ufficialità, è proprio il caso di dirlo. Carlo Ancelotti sarà il nuovo allenatore dell’Everton, è praticamente cosa certa. L’ex tecnico del Napoli dovrebbe aver risolto il proprio contratto con gli azzurri proprio in queste ore e adesso è pronto a volare nuovamente in Inghilterra, a Liverpool precisamente, per firmare questo nuovo contratto. Un legame che lo vedrà all’ombra di Goodison Park fino a giugno del 2024, dunque 4 lunghi anni con uno stipendio impressionante di circa 10 milioni di euro a stagione (4 in più rispetto a quanto guadagnava seduto sulla panchina del Napoli).

Notizie importanti in queste ore giungono anche sul fronte staff, dove si stanno delineando per bene anche tutti i ruoli. Anche all’Everton ci sarà buona parte della sua famiglia. Il figlio Davide, pronto ancora una volta a farne le veci nel ruolo di allenatore in seconda, e il genero Mino Fulco con il ruolo di nutrizionista. Inoltre si unirà allo staff anche il preparatore atletico Francesco Mauri.

Calciomercato Everton, lunedì la presentazione di Ancelotti

Ancelotti, tuttavia, quasi certamente non siederà in panchina nel prossimo match contro l’Arsenal, di questa domenica: sarà quella l’ultima partita con Duncan Ferguson, che poi lascerà il posto all’allenatore emiliano. Per il tecnico nativo di Reggiolo l’annuncio è previsto nel weekend con presentazione fissata a lunedì.