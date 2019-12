Ultime Torino, infortunio Baselli: condizioni e tempi di recupero

Tweet on Twitter

Share on Facebook

Problemi per Mazzarri, che dovrà far fronte ad un problema fisicio per Baselli che gli impedisce di prendere parte alla gara contro la SPAL.

Notizie Torino, stop per Baselli

Distorsione al ginocchio destro per la mezzala granata durante l’allenamento di ieri: a comunicarlo è stato il Torino oggi con un comunicato. Da verificare l’entità del problema con esami strumentali attesi nei prossimi giorni: appare difficile comunque un recupero per la gara contro gli spallini, nella 17ª giornata di Serie A. “Si è deciso di intraprendere un trattamento di tipo conservativo“, si legge nella nota della società piemontese. La casistica prevede generalmente un periodo di stop variabile tra le 2 e le 4 settimane, ma in alcuni casi più gravi possono essere necessari anche diversi mesi: servirà aspettare l’esito dei test di domani.