Stasera in TV calcio: tutte le partite in diretta: mercoledì 18 dicembre 2019

Stasera in TV Calcio | tutte le partite in diretta: la guida tv di Calciomercato24 per scoprire dove vedere tutti i migliori eventi sportivi di giornata.

Oggi in TV, tutte le partite di calcio in diretta mercoledì 18 dicembre 2019

Ligue 1

Premier League

Liga spagnola

Bundesliga

Il calcio in Tv non si ferma mai, di seguito tutti i canali da Sky Sport a Sky Calcio e tanto altro con DAZN. Per i programmi non sportivi della serata, trovi il palinsesto su youmovies.it con anticipazioni e indiscrezioni sui personaggi della televisione italiana. Oggi come di consueto il grande calcio in tv non si ferma, ecco la proposta visibile in chiaro o a pagamento. NON UTILIZZARE lo streaming online (Rojadirecta, pratica vietata).

Mercoledì 18 dicembre 2019

14.00 Inter-Frosinone (Coppa Italia Primavera) – SPORTITALIA

14.30 Piacenza-Juventus U23 (Coppa Italia Serie C) – ELEVEN SPORTS

16.00 Juventus-Bologna (Coppa Italia Primavera) – SPORTITALIA

17.30 Catanzaro-Catania (Coppa Italia Serie C) – ELEVEN SPORTS

18.30 Monterrey-Liverpool (Semifinale Mondiale per Club) – CANALE 20

18.30 Bayer Leverkusen-Hertha (Bundesliga) – SKY SPORT FOOTBALL

18.55 Sampdoria-Juventus (Serie A) – SKY SPORT UNO, SKY SPORT SERIE A e SKY SPORT (canale 251 satellite)

20.00 Barcellona-Real Madrid (Liga) – DAZN e DAZN1

20.00 Vicenza-Feralpisalò (Coppa Italia Serie C) – ELEVEN SPORTS

20.30 Friburgo-Bayern (Bundesliga) – SKY SPORT FOOTBALL

20.45 Brescia-Sassuolo (Serie A) – SKY SPORT (canale 253 satellite, 484 digitale)

20.45 Everton-Leicester (League Cup) – DAZN

20.45 Oxford United-Manchester City (League Cup) – DAZN

20.45 Hearts-Celtic (Scottish Premier League) – SPORTITALIA

21.00 Manchester United-Colchester (League Cup) – DAZN

21.05 Le Mans-PSG (Coupe de la Ligue) – DAZN

RAI SPORT

06:00 – Perle di Sport

06:30 – TG Sport

08:00 – Salto con gli Sci Maschile: Coppa del Mondo 2019/20 HS 134 Nizhny Tagil (RUS)

09:15 – Sci Alpino: Coppa del Mondo 2019/20 Slalom Gigante Maschile – prima manche Val d’Isere (FRA)

10:25 – Sci Alpino: Coppa del Mondo 2019/20 Super G Femminile St. Moritz (SUI)

12:05 – Perle di Sport

12:45 – Sci Alpino: Coppa del Mondo 2019/20 Slalom Gigante Maschile – seconda manche Val d’Isere (FRA)

13:55 – Sci di Fondo: Coppa del Mondo 2019/20 Sprint Maschile + Femminile a tecnica Libera Davos (SUI)

15:40 – Perle di Sport

15:55 – Nuoto : C.ti Italiani Assoluti Invernali 3′ Giornata sessione pomeridiana (Riccione – RN)

17:55 – Pallavolo Maschile: Super Lega Credem Banca 12a giornata: Gas Sales Piacenza – Consar Ravenna

20:20 – Gli Imperdibili –

20:25 – Pallavolo Femminile: Campionato Italiano 2019/2020 11^ Giornata: Pomì Casalmaggiore – Bosca S.Bernardo Cuneo

23:00 – 90° Minuto del Sabato

00:00 – TG Sport Notte

00:15 – 90° Minuto del Sabato

00:30 – Snowboard: Coppa del Mondo 2019/2020 Slalom Parallelo Maschile/Femminile -Cortina d’Ampezzo (BZ)

01:50 – Pallavolo Maschile: Super Lega Credem Banca 12a giornata: Gas Sales Piacenza – Consar Ravenna

03:50 – Pallavolo Femminile: Campionato Italiano 2019/2020 11^ Giornata: Pomì Casalmaggiore – Bosca S.Bernardo Cuneo

SPORTITALIA

06:00 – Sportitalia News

06:30 – Sportitalia News

07:00 – Sportitaliamercato

08:00 – Lo Sai Che?

08:30 – Sportitalia News

09:15 – Finale Campionato Primavera

11:00 – Sportitalia News

11:30 – Sportitaliamercato

12:30 – Lo Sai Che?

13:00 – Finale Campionato Primavera

15:00 – Sportitalia News

16:00 – Sportitalia News

17:00 – Speciale Rally di Sardegna

17:30 – Mondo Crociera

18:00 – Golfmania

18:30 – Si Motori

19:00 – Calcio a 5 Finali Under 19

21:00 – Speedway Repubblica Ceca

22:30 – Magazine ACI Sport

23:00 – Calciomercato Live Week end

00:30 – Sportitalia News

01:00 – Calciomercato Live Week end

02:30 – Sportitalia News