Serie A, per Buffon arriva il record storico: raggiunto Maldini a quota 647 presenze

Serie A, Buffon raggiunge il record di Maldini: 647 presenze

Serie A – Record Buffon | Ha raggiungo il record di presenze, l’estremo difensore della Juve, Gianluigi Buffon, scendendo in campo quest’oggi contro la Sampdoria. In Sampdoria-Juventus si è scritta una pagina importantissima del calcio italiano. E’ ora a quota 647 presenze, più in alto di tutti assieme a Paolo Maldini. Eguagliato dunque il record di presenze dell’ex difensore del Milan, nella speciale classifica dei calciatori con il numero più alto di presenze nel massimo campionato italiano. Il portiere ha raggiunto il numero incredibile di 647 presenze in Serie A (479 con la maglia della Juventus, 168 con quella del Parma).

Buffon, 647 volte in Serie A: in attesa di scavalcare Maldini

E’ partito titolare nella sfida contro la Sampdoria, l’estremo difensore della Juventus, Gianluigi Buffon. Dopo l’infortunio di Szczesny, Maurizio Sarri l’ha schierato dal 1′ minuto ed ha raggiunto il record di presenze tanto atteso. In Serie A e non solo, ha scritto pagine importantissime per il calcio italiano e della Juventus. Oggi nella storia, in attesa di scavalcare definitivamente le presenze totalizzate da Paolo Maldini…