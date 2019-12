Sampdoria-Juventus: streaming e diretta, ecco dove vederla. No a Rojadirecta – VIDEO

Sampdoria-Juventus streaming e diretta, ecco dove vederla su Sky o DAZN?

Sampdoria Juventus streaming | Si affronteranno in un orario insolito per la 17a giornata di Serie A, Samp e Juventus. Le due squadre disputeranno il match al Marassi d’apertura della giornata 17 di Serie A. Il calcio d’inizio è praticamente fissato per le 18.55 e la giornata si chiuderà praticamente l’8 gennaio, con il match della Lazio. Il motivo sarebbe legato all’impegno di Supercoppa proprio tra Lazio e Juventus, da giocare in Arabia Saudita. La sfida tra Samp e Juve andrà in scena mercoledì 18 dicembre alle ore 18.55. La gara sarà trasmessa dai canali Sky Sport….CLICCA QUI PER I LINK DOVE VEDERE LA PARTITA!