Sampdoria-Juventus, Sarri a Sky: “Dybala e Higuain erano stanchi”

Sampdoria-Juventus, Sarri a Sky Sport

Sampdoria-Juventus Sarri | Al termine del match di Marassi vinto dalla Vecchia Signora per 2-1, il tecnico della Juventus, Maurizio Sarri, ha rilasciato queste dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport Queste le sue parole riportate dalla redazione di Calciomercato24.com.

Notizie Juventus, le parole del tecnico

Partita complicata “Complimenti alla bravura tecnica dei nostri due attaccanti. Bellissimo il gol di Dybala, bellissimo il gol di Ronaldo, è rimasto in aria un tempo infinito. Bene il primo tempo, un po confusionari nella ripresa. Ma non abbiamo mai rischiato. Certo poi non la chiudiamo e arriviamo agli ultimi cinque minuti si rischia. La squadra l’ho vista in salute”

Il tridente “Stanno giocando continuamente e potevano essere stanchi. Nella ripresa Higuain si è un po spento e ci siamo allungati un po per colpa della squadra e un po per gli attaccanti che non retrocedevano. La padronanza del gioco però non era la stessa del primo tempo e non volevo rischiare. E poi abbiamo Ramsey e Douglas Costa che ancora non hanno tutta la partita e posso utilizzarli a match in corso”

Le sostituzioni “A volta potrà succedere che non giocherà nessuno dei tre”

Scelte tattiche “Io penso che l’aspetto primario è la condizione fisica dei calciatori. Senza quello mettono in difficoltà la squadra. Quando sono in un momento come l’attuale si valuta anche la condizione generale e l’avversario”

Rabiot “Sta venendo fuori ha trovato continuità dopo un infortunio ed è andato in crescendo quindi il giocatore non ha espresso tutto. Penso che il potenziale è superiore a quello mostrato fino a oggi”

Demiral “Ha grande energia addosso e che trasmette ai compagni e in questo periodo va sfruttato e utilizzato”

Cento vittorie “Siamo sempre collegati alle squadra che alleniamo e questo inevitabilmente ha impatto sui numeri”