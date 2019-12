Sampdoria-Juventus, 1-2: reti di Dybala, Caprari e Ronaldo

Sampdoria-Juventus Risultato e Cronaca del match

Sampdoria-Juventus Risultato | Due perle di rara bellezza regalate agli amanti del calcio da Dybala e Ronaldo illuminano il Ferraris di Genova e la Vecchia Signora piega la Samp 2-1 riportandosi a tre lunghezze di vantaggio dall’Inter in attesa della eventuale replica nerazzurra sabato prossimo contro il Genoa. Contro i blucerchiati il tridente Dybala-Higuain-Ronaldo confermato da Maurizio Sarri, nella serata del record di Gigi Buffon alla sua 647 presenza in serie A offre il meglio del suo repertorio disputando un primo tempo di alta intensità con giocate brillanti e inserimenti geniali che hanno prodotto prima una rete splendida di Dybala con un sinistro al volo dall’alta percentuale di difficoltà e dopo aver subito la rete del pareggio di Caprari per una disattenzione di Alex Sandro il gol capolavoro di testa di Ronaldo. Cr7 artefice di un salto da giocatore Nba, è arrivato a saltare fino alla traversa infilando il pallone nell’angolo alto opposto. Il tridente gioca per circa 70′ minuti, quando viene sostituito Higuain da Sarri pronto a restituire equilibrio alla squadra bianconera in totale controllo per buona parte del match e in sofferenza solo nel finale. La Sampdoria fino all’ultimo è stata comunque in partita senza mai disunirsi ma mai incidere troppo

GUARDA QUI GLI HIGHLIGHTS DEL MATCH

Il tabellino

RETI: 19′ Dybala, 35′ Caprari, 45′ Ronaldo.

Sampdoria (4-4-2): Audero; Murillo, Ferrari, Colley, Murru (76′ Augello); Depaoli (50′ Leris), Thorsby, Linetty, Jankto (62’Gabbiadini); Ramirez, Caprari. A disposizione: Seculin, Falcone, Chabot, Rigoni, Regini, Maroni, Quagliarella, Pompetti. Allenatore: Ranieri.

Juventus (4-3-3): Buffon; Danilo, Bonucci, Demiral, Alex Sandro (82’De Sciglio); Rabiot, Pjanic, Matuidi; Dybala (77’Douglas Costa), Higuain (69′ Ramsey), Ronaldo. A disposizione: Pinsoglio, Perin, de Ligt, Cuadrado, Pjaca, Emre Can, Rugani, Bernardeschi, Portanova. Allenatore: Sarri.

ARBITRO: Rocchi di Firenze.

Assistenti: Ranghetti di Chiari e Cecconi di Empoli.

Quarto Ufficiale: Giua di Olbia.

VAR: Banti di Livorno.

AVAR: Lo Cicero di Brescia.

Ammonito Jankto, Pjanic, Murillo, Demiral, Caprari, Caprari, Ramirez

Espulso: Caprari per doppia ammonizione