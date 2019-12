Sampdoria-Juventus: le probabili formazioni, gioca Dybala

Sampdoria-Juventus, le probabili formazioni di Fantacalcio.it

Sampdoria-Juventus: le probabili formazioni della gara. Sarri potrebbe riconfermare il tridente offensivo.

La Sampdoria arriva dalla bella vittoria nel derby, e da una fiducia che solo mister Ranieri poteva ridare alla squadra. I blucerchiati hanno voglia di continuare su questa scia, ed ospitano i primi della classe. Difesa che dovrebbe essere composta dai due centrali Colley e Murillo, mentre per il ruolo di terzino in pole ci sono Depaolo e Thorsby. Centrocampo che invece non dovrebbe subire cambiamenti, mentre occhio alla possibilità di vedere Rigoni titolare. Assente Ramirez, attacco con Quagliarella e Gabbiadini, decisivo nell’ultima gara.

La squadra di Sarri non vuole sbagliare al Marassi, ma in questa partita i bianconeri saranno costretti a rinunciare a Szczesny, fuori per infortunio. Ritornano in campo Cuadrado ed Alex Sandro, mentre in difesa Bonucci e De Ligt sono gli assoluti favoriti. A centrocampo potrebbe giocare Rabiot al fianco di Pjanic, mentre nel reparto offensivo potrebbe essere riconfermato il tridente composto da Higuain, Ronaldo e Dybala.

Sampdoria-Juventus: così in campo

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Depaoli, O. Colley, Murillo, Ferrari, Murru; Thorsby, Linetty, Jankto; Ramire, Quagliarella

JUVENTUS (4-3-1-2): Buffon; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Matuidi, Pjanic, Rabiot; Bernardeschi; Dybala, Cristiano Ronaldo