Roma, infortunio Smalling: si allena ancora a parte, out con la Fiorentina

Roma infortunio Smalling| Continuano ad arrivare brutte notizie in casa Roma sul fronte infortuni. L’infermeria in questi primi mesi è stato davvero stracolma e continua a riempirsi, in fase alterna, anche quando ormai siamo alla fine della prima parte del campionato. Spesso e volentieri si tratta di problemi muscolari, come anche nel caso di Chris Smalling.

Il centrale inglese, per un problema accusato dopo la partita con l’Inter, è stato costretto a saltare sia la sfida di Europa League con il Wolfsberg che con la Spal, e adesso quasi sicuramente dovrà dare forfait anche per la prossima partita contro la Fiorentina, dove sarà sostituito da Federico Fazio, autore di due prove non proprio entusiasmanti sia in Europa League che nell’ultima di campionato.

