Notizie Lazio, Lotito difende i tifosi: “Non siamo di destra e razzisti”

Ultime Lazio | Claudio Lotito, presidente della Lazio, ha parlato in conferenza stampa prima della gara di Supercoppa fissata a Riad in Arabia Saudita:

“Dobbiamo vivere alla giornata, partita dopo partita. C’è una bell’agonismo oggi. Il campionato è lungo e dobbiamo viverlo giornata dopo giornata. Domenica ci sarà un appuntamento importante, sarà un test fondamentale per capire se abbiamo acquisito la mentalità della grande squadra. Il problema non è solo la qualità tecnica, ma di approccio. Recuperare partite come quella con il Cagliari, è indicativo di una squadra volitiva e forte. Per raggiungere gli obiettivi bisogna avere spirito di coesione e determinazione. In passato capitava l’opposto, cioè che nella parte finale della partita venivamo raggiunti. Speriamo che permanga questo atteggiamento. La squadra in campo a Cagliari si è detta ‘non possiamo perdere’ ed in campo ha dato tutto“.

Lazio, Lotito sul razzismo

Il numero uno del club ha poi difeso i tifosi sul tema del razzismo:

“La Lazio ha ancora un mancato riconoscimento nei comportamenti per una storia pregressa. Io ho cercato di inculcare precisi valori durante la mia gestione. Ancora oggi, quando ci sono partite internazionali, veniamo additati come tifoseria di destra e razzista. Noi abbiamo messo in campo una serie di azioni volte a prevenire. Parlo degli incontri nelle scuole, negli ospedali. Questo ci viene riconosciuto dagli addetti ai lavori, forse all’estero arrivano scarse comunicazioni, ancora hanno un’idea della Lazio legata all’era a me precedente. Noi abbiamo fatto una scelta, perchè siamo sempre per il rispetto della legalità e dei valori. La Lazio deve avviare i giovani allo sport e al rispetto di queste regole. Non ci appartiene le etichette che spesso ci vengono attribuite”.