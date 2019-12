Notizie Juventus, Marchisio sul suo ritiro

Ultime Juve | Claudio Marchisio, ex centrocampista della Juventus e della Nazionale azzurra, ha parlato nel corso di un’intervista concessa a La Gazzetta dello Sport. Il centrocampista ha rivelato alcuni retroscena relativi al proprio infortunio.

“Già lo scorso anno ho cominciato a capire che non sarebbe stato facile uscirne, mi sono infortunato ma stavo già male e non lo sapevo. Mi sono ritrovato con il menisco fuori dal ginocchio, ci giocavo sopra perché pensavo fosse un dolore accettabile. Invece quest’operazione l’ho dovuta fare rischiando una protesi al ginocchio a 40 anni. Quando cominci a vedere determinati conti non puoi solo più pensare al calcio, ma anche alla tua vita. Poi sapevo che non avrei mai potuto indossare un’altra maglia in Italia, avrei dovuto cercare una sistemazione all’estero, sapendo di giocare soltanto forse un anno”.

Ultime Juve: Marchisio, in Italia solo i bianconeri

Nonostante questo Claudio Marchisio ha dimostrato grande attaccamento ai colori bianconeri con i quali ha giocato in Italia in Serie A (esclusa la parentesi a Empoli, agli esordi). Il Pincipino ha parlato anche della lotta scudetto con l’Inter:

“La superiorità in campo della Juve la si può leggere dai nomi, dall’esperienza e dal costo dei cartellini di alcuni giocatori. Ma non vuol dire niente, il bello dello sport è proprio che a differenza di altri mondi, c’è sempre l’aspetto emotivo, di gruppo, di squadra. C’è il sacrificio e la voglia di vincere. L’Inter sta facendo questo percorso con un allenatore molto preparato, si capisce quando un leader riesce a cambiare un gruppo”.