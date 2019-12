Notizie Inter, Icardi può tornare: una clausola “condanna” i nerazzurri

Ultime Inter, futuro ancora incerto per Mauro Icardi. Il centravanti argentino sta continuamente segnando con la maglia del Paris Saint-Germain, che però ha frenato, attraverso Leonardo, su. discorso riscatto.

Come riportato dal Corriere dello Sport, a fine stagione il Psg potrà anche decidere di esercitare il riscatto. E sarebbe sorprendente il contrario se l’argentino continuasse con queste medie: 13 gol in 16 presenze.

In questo caso l’Inter incasserebbe 70 milioni, quasi tutti da mettere a bilancio come plusvalenza. La verità, però, è che l’ultima parola spetterà comunque a Maurito. E’ vero che ha già firmato il contratto che lo legherebbe al club francese dalla prossima annata in poi, ma si è comunque riservato una clausola che gli consente di rifiutare la destinazione e tornare a Milano.

Ultime Inter: Icardi e la “clausola Salah”

In sostanza, si tratterebbe della stessa clausola che ha permesso a Salah di non restare alla Fiorentina, che lo voleva riscattare, dopo i 6 mesi di prestito nel 2015 quando esplose in Serie A e poi si accasò alla Roma.

Per questa ragione assolutamente aperta. I tifosi nerazzurri appaiono già preoccupati ma il ritorno in nerazzurro sarebbe solo una tappa di passaggio verso un’altra destinazione. Magari in Francia o in Inghilterra, in due campionati top ed in una città dove Wanda Nara potrebbe crescere i propri figli con serenità.