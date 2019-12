Notizie Genoa, esonero Thiago Motta: le 4 alternative

Ultime Genoa: pronto l’esonero per Thiago Motta. Inter che dà, Inter che rischia di togliere.

Come riportato da Tuttosport, Thiago Motta – quando a fine ottobre aveva accettato la chiamata del Genoa – forse non avrebbe mai pensato di giocarsi la panchina proprio contro i nerazzurri e proprio a San Siro, di fronte alla squadra con cui ha saputo conquistare il Triplete.

Sono passati quasi dieci anni da quell’impresa e le cose sono cambiate parecchio, sia per l’Inter sia per lo stesso Thiago Motta. Un allenatore giovane e di personalità, con tante idee innovative per un calcio sempre votato all’attacco: sulla carta la scommessa di Preziosi per invertire la crisi maturata con Andreazzoli pareva suggestiva, e probabilmente per il diretto interessato ci sarà comunque un futuro interessante come allenatore. Il problema però come sempre sta nei numeri, ovvero nella mancanza di risultati. Il Genoa con Thiago Motta ha portato a casa 6 punti in 8 partite, mentre il suo predecessore – sempre in 8 partite – di punti ne aveva conquistati 5.

La squadra ligure resta in zona retrocessione e sembra rischiare ancor più rispetto alla scorsa stagione, quando la salvezza arrivò col fiatone.

Ultime Genoa: i candidati alla panchina

Anche per questo i nomi che in queste ore circolano intorno alla panchina rossoblù sono molti. I candidati vanno da Nicola a Ficcadenti sino a Diego Lopez, anche se molti tifosi vorrebbero Ballardini.

La sensazione è che ancora una volta la stagione possa subire una svolta per il Grifone. La sconfitta nel derby ovviamente non ha aiutato la posizione del mister che tuttavia rischia di pagare per colpe non solo sue come le assenze di Zapata e Kouame.