Napoli, le ultime da Castelvolturno su Mertens, Maksimovic e Koulibaly

Napoli infortunio Mertens| Continuano a non arrivar grandissime notizie in casa Napoli sul fronte infortuni. Stamattina in particolare sono giunte non proprio buone nuove per Gennaro Gattuso: seduta d’allenamento mattutina per gli azzurri che si sono riuniti in vista della prossima sfida di campionato contro il Sassuolo, in programma domenica sera alle 20.45 valida per la 17a giornata di Serie A.

Un lavoro dedicato soprattutto ai circuiti di attivazione, svolgendo prima esercizi atletici e poi situazione prettamente tecniche, per poi chiudere con lavoro tattico ed esercitazioni di tiro.

Notizie Napoli, le ultime sulle condizioni di Mertens, Maksimovic e Koulibaly: le alternative per la sfida con il Sassuolo

Non ha svolto questo tipo di allenamento Dries Mertens. Il belga infatti è stato impegnato a svolgere solo lavoro in palestra, senza dunque prendere parte agli esercizi svolti in campo. L’ex Psv è in dubbio per la sfida con il Sassuolo e difficilmente a questo punto partirà da titolare nella sfida di Reggio Emilia, confermato Insigne sulla sinistra.

Out anche Maksimovic, squalificato ma anche infortunato, e Koulibaly. Entrambi oggi hanno svolto solo terapie e non sono disponibili per la sfida contro i neroverdi. In difesa spazio a Manolas e Luperto.