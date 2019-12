Lazio, infortunio Luis Alberto: il centrocampista si è allenato in gruppo

Lazio, infortunio Luis Alberto: la situazione

Lazio infortunio Luis Alberto | E’ una Lazio da record quella che si presenta alla sfida di Supercoppa Italiana contro la Juventus, match in programma domenica prossima al King Saud University Stadium di Riyad, Arabia Saudita, con fischio d’inizio alle ore 17.45 italiane. I biancocelesti guidati da Simone Inzaghi sono reduci da 8 vittorie consecutive in Serie A e si sono avvicinati al record di 9 successi di fila in campionato della stagione 1998-99, quando sulla panchina sedeva Sven-Goran Eriksson. Ma le buone notizie in casa Lazio non sono terminate. Luis Alberto si è allenato oggi assieme al resto della squadra e farà parte della spedizione biancoceleste che domenica a Riyad si giocherà la Supercoppa italiana contro la Juventus. Il giocatore spagnolo aveva accusato un problema muscolare all’adduttore durante la trasferta di Cagliari ma l’allenamento sostenuto a Formello ha dato risposte positive sull’utilizzo nel match contro i bianconeri.

Notizie Lazio, gli uomini a disposizione di Inzaghi

La Lazio nel frattempo sta serrando i tempi della preparazione in vista del match di domenica con la Juventus e nella giornata di domani mattina la compagine di Simone Inzaghi effettuerà l’ultima seduta di allenamento nella Capitale per poi partire alla volta dell’Arabia Saudita. I biancocelesti si ritroveranno al quartier generale biancoceleste per svolgere la terza seduta d’allenamento della settimana. Nella seduta di oggi, al termine di un iniziale riscaldamento atletico suddiviso per stazioni, la squadra ha svolto delle esercitazioni incentrate sul possesso palla. Successivamente la squadra è stata divisa in due gruppi: corsa di scarico per i titolari Cagliari-Lazio, partitella a campo ridotto per il resto del gruppo.