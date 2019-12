De Zerbi dopo Brescia-Sassuolo: “Questa è una vittoria che vale doppio”

De Zerbi dopo Brescia-Sassuolo | Ha parlato ai microfoni di Sky Sport nel post-partita di Brescia-Sassuolo, l’allenatore dei neroverdi, Roberto De Zerbi. Ecco le sue parole.

Brescia-Sassuolo, De Zerbi nel post-partita

“Prestazione e vittoria, in un campo difficilissimo. Io conosco bene il Brescia e so che è una squadra difficilissima da affrontare, con un’organizzazione incredibile. La vittoria è importantissima, vale doppio. A Milano era normale avere un calo, faccio i complimenti ai miei giocatori. Domenica sarà un’altra sfida importante, non possiamo stare tranquilli. Commovente arrivare qui stasera, sono nato a 100 metri dallo stadio e ho visto tutte le partite del Brescia sin da quando avevo 8-9 anni. E’ una passione che mi hanno trasmesso i miei genitori. Locatelli? Un centrocampista di livello assoluto, prima o poi ce lo porteranno via. Dove possiamo arrivare? Siamo giovani, ma ambiziosi. Abbiamo subito delle cadute e ci siamo fermati, con sconfitte strane. Non è una frase fatta, dobbiamo guardarci prima dietro. Forse con un po’ di ‘pepe’ riusciamo a tenere alta l’attenzione”.