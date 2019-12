Calciomercato Roma: Florenzi conteso dai suoi due ex allenatori

Calciomercato Roma, addio Florenzi a gennaio: idee Samp e Fiorentina

Calciomercato Roma – Florenzi | Potrebbe essere addio per Alessandro Florenzi dalla Roma. Il calciatore direbbe addio alla Capitale dopo praticamente una vita passata con i colori giallorossi addosso. Il duttile calciatore della Roma è finito ai margini delle scelte di Fonseca e, in vista del prossimo Europeo, vuole trovare maggiore spazio. E’ chiuso alla Roma, non riesce a giocare quanto vorrebbe, ed è per questo che a gennaio rischia di lasciare il club capitolino. Stando alle indiscrezioni di calciomercato di ‘Radio Radio’, tra le ipotesi più accreditate, ci sarebbero la Fiorentina e la Sampdoria.