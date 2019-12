Calciomercato Roma: Castrovilli nel mirino, Florenzi l’apripista

Notizie AS Roma: Castrovilli può sbarcare nella capitale. Cristante, Pellegrini, Zaniolo e Castrovilli. Non è il centrocampo della Nazionale italiana ma potrebbe essere presto il reparto mediano della Roma.

Il club giallorosso, infatti, pensa a Gaetano Castrovilli per giugno. L’esplosione del centrocampista può portarlo a salutare la Fiorentina in estate, con i giallorossi pronti ad iscriversi all’eventuale asta. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, il ds Petrachi pare abbia messo gli occhi sul gioiellino viola diventato in pochi mesi un perno del progetto Montella.

Per convincere il club toscano i capitolini hanno due carte da giocare di tutto rispetto: una è il baby della Primavera Alessio Riccardi, jolly che piace tanto a Pradè; l’altra è Alessandro Florenzi, stufo della stagione che sta vivendo in panchina con Fonseca.

Riccardi ammortizzerebbe l’esborso per Castrovilli – già valutato 25-30 milioni – mentre una cessione in prestito a gennaio di Florenzi alla Fiorentina potrebbe agevolare i buoni rapporti con i toscani.

Ultime AS Roma: Petagna a gennaio?

Intanto il club giallorosso segue anche un altro calciatore italiano per gennaio. In caso di addio di Nikola Kalinic, infatti, potrebbe arrivare un attaccante. I nomi in cima ai pensieri di Petrachi sono quelli di Andrea Petagna della SPAL e Pinamonti del Genoa. Negli altri reparti occhio anche a di Timothy Castagne dell’Atalanta.