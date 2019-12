Tweet on Twitter

Calciomercato Napoli: Ricardo Rodriguez e Torreira chiesti da Gattuso

Notizie Napoli: Gattuso vuole dure rinforzi. Uno in difesa e l’altro a centrocampo. Ricardo Rodriguez e Lucas Torreira sarebbero le soluzioni ideali.

Come riportato dal Corriere dello Sport, il Napoli si prepara alla prossima finestra di mercato, quella invernale, con l’obiettivo di prendere due rinforzi per Rino Gattuso. Uno dei nomi caldi per il prossimo mercato azzurro è quello di Ricardo Rodriguez (27) difensore svizzero al momento tesserato del Milan.

Il terzino ha messo insieme soltanto quattro presenze in questa stagione e per il terzino argentino, ma di passaporto elvetico, l’avventura in rossonero sembra davvero arrivata ai titoli di coda.

Il difensore, l’anno scorso è stato quasi sempre titolare proprio sotto la guida di Gennaro Gattuso, con il quale ha collezionato più di 40 presenze. C’è, dunque, un legame tra i due, con il tecnico che lo considera ovviamente ideale per la situazione in casa Napoli.

L’arrivo di Ricardo Rodriguez aprirebbe nuovi scenari tattici per il Napoli, soprattutto per quanto concerne la corsia mancina: l’ex Wolfsburg prenderebbe il posto dell’incognita Ghoulam. Per ora questa è solo una tentazione visto che Gattuso vorrebbe prima valutare le condizioni di Faouzi Ghoulam.

Mercato Napoli: serve un centrocampista

Chi, invece, di sicuro arriverà è un centrocampista. Il Napoli, tuttavia, non ha ancora in mano nessun calciatore. Il primo nome sulla lista del ds Giuntoli è l’uruguaiano Lucas Torreira dell’Arsenal ma non sarà facile strappare l’ex Sampdoria ai Gunners. Le piste alternative portano al norvegese Berg del Genk, allo slovacco Lobotka del Celta Vigo e al franco-senegalese Soumaré del Lille.