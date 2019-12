Calciomercato Napoli, Milik su Ibrahimovic: “Non c’è spazio”

Arkadiusz Milik ha parlato ai microfoni di Sky Sport della possibilità che Zlatan Ibrahimovic arrivi al Napoli nella prossima sessione di mercato.

Calcio mercato Napoli, Milik scherza (?) su Ibra

Se non viene, è ben accetto. Questo in sintesi il discorso dell’attaccante partenopeo, accompagnato ovviamente da un grande sorriso. Il bomber polacco sta continuando ad avere un buon rendimento (ottimo in proporzione ai minuti giocati, con 9 gol in 10 partite, 1 ogni 77 minuti di gioco effettivi), sta ritrovando fiducia nei propri mezzi e davanti alla telecamera. Ecco quanto raccolto da calciomercato24.com: “Trovare spazio a Ibra? Difficile, lui e Llorente sono grossi“. Una battuta sul possibile arrivo di Ibra giocando con la stazza del collega di reparto spagnolo, che a sua volta sta trovando poco minutaggio proprio con l’aumentare del rendimento del polacco: anche Dries Mertens, quasi recordman di gol nella storia azzurra, sta incontrando difficoltà nell’imporsi ai danni di Arek.

Ultime Napoli, le parole del bomber polacco

Che poi si sofferma anche sul momento (difficile) del Napoli: “Ancelotti? Non guardiamoci indietro, ma abbiamo sbagliato tutti. Da quando sono qui non ho mai vissuto una situazione simile. Questa posizione di classifica non è normale per una squadra come la nostra. Gattuso? Ha idee chiare e carattere, abbiamo giocatori che hanno sempre giocato con il 4-3-3. Il mio è un buon momento, ma non posso essere felice, vogliamo la Champions“.