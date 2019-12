Calciomercato Milan: Jovic a gennaio dal Real, ma non sarà il solo

Calciomercato Milan: Jovic può sbarcare in Italia

Notizie Milan: Luka Jovic torna nel mirino dei rossoneri. Come riportato da Tuttosport, Zlatan Ibrahimovic si allontana ancora di più dal Milan. I rumors che arrivano dal fronte dello svedese non inducono all’ottimismo.

Boban e Maldini non modificheranno la loro offerta, ovvero sei mesi di contratto a 3 milioni con rinnovo di altri 12 in caso di raggiungimento del quarto posto, mentre il 38enne svedese vorrebbe un contratto fino al 2021 garantito, altrimenti valuta una clamorosa decisione.

Elliott, dal canto suo, non darà un extra budget per altri profili over 30 che esulino da Ibrahimovic, quindi sono bocciati i nomi di Mario Mandzukic e Olivier Giroud.

Tuttavia, già un mese e mezzo fa era emerso il nome di Luka Jovic del Real Madrid, che è tornato a serpeggiare nelle ultime ore per un possibile prestito. I rapporti con i blancos sono ottimali, come dimostra l’operazione Theo Hernandez, e i discorsi potrebbero ricadere anche su Mariano Diaz.

Calcio mercato Milan: la strategia per Jovic

Anche la punta ex Lione è stata sondata negli ultimi mesi. Ciò che è certo è che ogni movimento sembra esser destinato a concretizzarsi a gennaio, mentre nei prossimi giorni la concentrazione sarà tutta sul campionato. Jovic lo scorso anno ha fatto coppia con Rebig in Bundesliga e lo ritroverebbe a Milano. I due in Germania fecero benissimo come la maglia del Francoforte ma il croato ora sta fatica. Le qualità di Jovic sono fuori discussione ed il Real, che in estate ha investito 60 milioni di euro per il suo cartellino, spera che in Italia il calciatore si faccia apprezzare più di quanto abbia fatto a Madrid, Ibra permettendo…