Calciomercato Milan, per Castillejo sarà addio: lo spagnolo cerca spazio

Calciomercato Milan, Castillejo non trova spazio in campo: sarà addio a fine stagione

Calciomercato Milan – Castillejo | Sarà addio dal club rossonero per Samu Castillejo. Probabilmente finirà dopo un solo anno e mezzo la sua avventura al Milan. Non ha trovato molto spazio in questa prima frazione di stagione e, nonostante l’arrivo di Pioli, la sua situazione non è cambiata. Al contrario, si è ridotto ancora di più il suo miuntaggio. E’ finito ai margini trovando solo sette presenze in questo campionato, quattro volte da titolare. Quando c’era Giampaolo, il calciatore veniva schierato nel 4-3-1-2, mentre ora fa molta fatica ad inserirsi.

Notizie Milan, Castillejo torna a casa? Il Villareal su di lui, ma solo a fine stagione

Stando a quanto rivelato dai colleghi di Calciomercato.com, per Samu Castillejo sarebbe già finita la sua esperienza in rossonero. Finito ai margini delle gerarchie di Stefano Pioli potrebbe chiedere la cessione in vista del prossimo mercato di giugno. In estate potrebbe partire, nel suo destino ritorna il Villareal, squadra da cui il Milan lo prelevò nell’estate del 2018. Un ritorno a casa per lui, che potrebbe arrivare però solo a fine stagione. Stando alle indiscrezioni, non avrebbe intenzione di lasciare a gennaio, ma soltanto a giugno.