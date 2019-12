Calciomercato Juventus, Perin saluta: lo aspetta il Genoa

Calciomercato Juventus Perin| L’anno scorso poteva giocare decisamente di più, ma non è stato così. Quest’estate era stato a un passo dal Benfica, ma le sue condizioni fisiche hanno fatto saltare tutto: Mattia Perin sembra proprio non trovare tranquillità, almeno fino ad oggi non l’ha fatto. Col senno di poi approdare alla Juventus non è stata una grande idea, ed è anche per questo motivo che la sua avventura potrebbe finire dopo appena un anno e mezzo tra l’indifferenza generale.

Calciomercato Juventus, Perin al passo d’addio: possibile clamoroso ritorno al Genoa, le ultime

Clamorosa però potrebbe essere la sua destinazione, svelata da Sky Sport proprio in questi minuti. Si parla di Genoa e di un incredibile ritorno che chiaramente avrebbe dello straordinario, sia per la caratura del trasferimento che per il colpo del Genoa. I Grifoni infatti hanno già un portiere titolare, Ionut Radu, che fin qui ha fatto anche molto bene.

Oltre ad essere un ritorno suggestivo, il trasferimento di Perin all’ombra del Ferraris non sembra avere molto senso, a meno che non ci sia qualcosa sotto per quanto riguarda un possibile addio di Radu. Insomma, tanti possibili scenari che rendono la situazione non molto chiara.