Calciomercato Juventus: Emre Can verso il PSG, Paredes a Torino

Notizie Juve: Emre Can può dire addio subito. Come riportato da Tuttosport, lo scambio Emre Can–Paredes non è ancora chiuso, ma resta una ipotesi concreta per gennaio. Juventus e Psg continuano a parlarne. Di sicuro il dg bianconero Fabio Paratici e il collega dei parigini Leonardo, in ottimi rapporti dai tempi dell’operazione allargata Higuain-Caldara-Bonucci tra Milan e Juventus (estate 2018), stanno portando avanti la questione legata ai due scontenti di lusso.

L’ex Liverpool è tutt’altro che insensibile al corteggiamento di Thomas Tuchel, connazionale alla guida del Psg. Il centrocampista juventino, però, è chiesto anche da altre squadre ed ha preso tempo per decidere.

Il tedesco e l’argentino hanno voglia di traslocare e sono adatti, invece, al gioco dei due allenatori.

Juventus: che plusvalenza

Entrambi i club metterebbero a bilancio una plusvalenza. Quella dei bianconeri sarebbe notevole, visto che l’ex Reds è stato ingaggiato a parametro zero nell’estate 2018. Lo scambio avrebbe risvolti positivi anche per i due allenatori: Sarri otterrebbe un palleggiatore più “sarriano” – un vice Pjanic – e Tuchel un bel guardiano per aumentare la protezione alle spalle delle delle sue stelle in attacco. Con Gueye e Emre Can, infatti, la cerniera di centrocampo sarebbe chiusa ed il PSG potrebbe sprigionare tutta la potenza di fuoco in attacco con il solo Verratti a cucire il gioco.