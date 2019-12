Calciomercato Juventus, doppia cessione al Genoa: le ultime

Calciomercato Juventus, pronte le cessioni per Perin e Pjaca: entrambi al Genoa

Calciomercato Juventus Perin Pjaca Genoa| Arrivano notizie importanti in casa Juventus sul fronte mercato. La sessione del calciomercato di riparazione di gennaio è ormai alle porte e di conseguenza si sta già pensando in maniera attenta a quelli che potrebbero non far più parte della rosa di Maurizio Sarri.

Sono vari i profili bocciati o che il tecnico toscano non ha avuto minimamente a disposizione per un motivo o per un altro. Da Mandzukic a Perin, passando anche per Emre Can e Pjaca. In particolare però vogliamo parlarvi di Perin e Pjaca che potrebbero avere in comune la loro prossima destinazione.

Calciomercato Juventus, Perin e Pjaca verso il Genoa

L’estremo difensore, come riportato anche ieri da Sky Sport, sembra essere pronto a tornare al Genoa, a sorpresa verrebbe da dire. L’ex Grifone infatti potrebbe diventare l’antagonista di Radu da qui fino a fine stagione.

Con lui però potrebbe arrivare anche Pjaca, profilo che a Preziosi piace davvero tanto e non solo da qualche settimana. Con una condizione fisica buona il croato può diventare davvero un grande giocatore con Thiago Motta, che ama calciatori di questo stampo. Staremo a vedere se tutto ciò sarà fattibile: due acquisti dalla prima in classifica per salvarsi.