Calciomercato Juventus, Paratici mette Aouar nel mirino: le ultime

Calciomercato Juventus Aouar| La Paratici e i suoi uomini stanno monitorando molto attentamente diversi profili tra le fila del Lione, prossimo avversario dei bianconeri in Champions League. La Juventus non lascia nulla al caso ed è per questo motivo chee i suoi uomini stanno monitorando molto attentamente diversi profili tra le fila del, prossimo avversario dei bianconeri in Champions League.

Un’occasione importante naturalmente in tal caso per incontrarsi con i dirigenti francesi, ben due volte, e parlare di tutti quei calciatori che interessando davvero molto ai bianconeri. Il primo nome, non accostato per la prima volta alla Vecchia Signora, è un crack del calcio francese. Il giovane talento del Lione, cresciuto nel vivaio transalpino, può essere una grandissima alternativa al suo connazionale Paul Pogba, primo vero grande obiettivo della Juventus. Lui resta un calciatore molto giovane e molto forte, Paratici non ha intenzione di mollarlo, almeno per il momento.

Calciomercato Juventus, piace anche Gouiri del Lione: le ultime