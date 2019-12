Calciomercato Juventus: Aourar e Gouiri le novità

Calciomercato Juventus: Aourar e Gouiri seguitissimi

Calciomercato Juventus: Aourar e Gouiri i due nomi che piacciono a Fabio Paratici. Come riportato da Tuttosport, i bianconeri approfitteranno della sfida di Champions League per vedere da vicino due stelle del Lione.

Un po’ la vicinanza da Torino (300 chilometri) e un po’ l’abitudine del Lione a lanciare i giovani talenti. La Juventus è un ospite fissa al Parc Olympique Lyonnais, il nuovo stadio dei prossimi rivali di Champions League. Spesso è Fabio Paratici in persona a mettersi in auto per monitorare dal vivo i tanti gioielli della società del presidente Jean-Michel Aulas.

Sono tanti i colpi rimasti in canna in questi anni, a dimostrazione dell’attenzione particolare dei vertici bianconeri per la piazza francese. Nel 2017 i bianconeri sono stati a un passo da Corentin Tolisso, poi finito al Bayern Monaco per 41.5 milioni. Stesso discorso per Tanguy Ndombele, trasferitosi al Tottenham per 62 milioni più dieci di bonus.

Calcio mercato Juventus: i due profili che piacciono a Paratici

Il Lione, però, è come l’Ajax: ogni anno lancia qualche talento che la Juventus già segue e vedrà all’opera da vicino in Champions League. Un nome sottolineato in rosso già dalla scorsa stagione è quello di Houssem Aouar, 21 anni, elemento di qualità cresciuto nel floridissimo vivaio lionese. Aourar non è la priorità a centrocampo in vista dell’estate – quella resta il connazionale Paul Pogba. Sott’osservazione c’è un altro giovane del Lione: è l’attaccante 19enne Amine Gouiri, protagonista di un buon Mondiale Under 20 con la Francia. Gouiri in questa stagione si sta alternando tra formazione B e prima squadra potrebbe arrivare in caso di partenza di Higuain?