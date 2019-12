Calciomercato Inter, le ultime su Vidal: la situazione

Calciomercato Inter Vidal| Arrivano aggiornamenti sulla situazione Vidal, con i tifosi dell’Inter, ma anche la stessa società, che sperano in uno sviluppo della vicenda che vada a favore proprio dei nerazzurri.

Non è un mistero infatti che il cileno ex Juventus piaccia da morire a Conte e Marotta, che propria ai tempi dei bianconeri ci hanno avuto a che fare. Vidal sembrava poter restare al Barcellona ed essere inarrivabile, ma le cose sono cambiate drasticamente.

In Spagna addirittura parlando di un caso Vidal, non senza una base naturalmente. Il ragazzo infatti oggi si è reso protagonista di un altro episodio alquanto caratteristico. Durante l’allenamento di rifinitura in vista della partita di stasera contro il Real Madrid ha deciso di abbandonare la seduta. Perchè? Perchè non figurava fra i titolari, nonostante l’assenza di Arthur. Valverde gli preferita De Jong, Rakitic e Busquets lasciandolo ancora in panchina.

Calciomercato Inter, Vidal si può fare: le ultime

Alcuni compagni avrebbero cercato di calmare Vidal ma senza successo. L’episodio, raccontato da ‘ESPN’, conferma insomma il momento difficile vissuto dal cileno che naturalmente a questo punto potrebbe anche decidere di pressare la dirigenza per essere ceduto subito a gennaio, con l’Inter, unica società realmente interessata, alla finestra

Resta però da convincere il Barcellona, che per cedere Vidal chiede solo cash e non accetterebbe l’ipotesi di un prestito con diritto di riscatto.