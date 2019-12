Calciomercato Inter: Gedson Fernandes ma non solo, le ultime

Calciomercato Inter: Gedson Fernandes il nome nuovo

Calciomercato Inter: Gedson Fernandes nel mirino. Oltre a Vidal e De Paul, c’è anche Gedson Fernandes nei radar nerazzurri.

Come riportato da Tuttosport, il 20enne centrocampista del Benfica, che quest’estate era stato obiettivo del Milan, ha rotto con l’allenatore e potrebbe essere ceduto a gennaio.

Il mediano nelle ultime cinque partite tra campionato e Champions è finito fuori dalla lista dei convocati. L’unica presenza in questo mese è quella del 3 dicembre in Coppa di Lega contro il Covilhã, il che – paradossalmente – certifica come il giocatore non rientri più nei piani tecnici.

In effetti il calciatore nella scorsa stagione aveva sommato ben 46 presenze segnando 3 gol. Gedson Fernandes è stato offerto all’Inter che valuta.

Calcio mercato Inter: occasione dal Portogallo

Potrebbe essere questa una delle occasioni di mercato che piace a Beppe Marotta che ha parlato proprio di queste nelle ultime pubbliche esternazioni in un mercato, come quello di gennaio, povero di opportunità. Certo, non sarebbe pronto all’uso ed esperto, tuttavia l’Inter potrebbe anche valutare l’operazione come un affare dal punto di vista economico. Quest’estate, quando Maldini e Boban avevano sondato il terreno con il Benfica, si erano visti recapitare una valutazione di 30 milioni più bonus per il giocatore. Oggi invece il calciatore vale molto di meno e le sue qualità, invece, sono fuori discussione. Ausilio e Marotta valutano, ma hanno già pronta un’altra alternativa.