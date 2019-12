Calciomercato Inter, Gabigol parla chiaro sul suo futuro: le ultime

Calciomercato Inter Gabigol| Continuano a persistere le voci di mercato inerenti al futuro di Gabigol, attaccante brasiliano in forza al Flamengo ma di proprietà dell’Inter. L’attaccante brasiliano ha voluto parlare lui stesso di alcune ipotesi relative al suo futuro, scartando in maniera quasi definitiva un suo possibile ritorno in Serie A. Queste le sue dichiarazioni riportate da Sport Mediaset.

Calciomercato Inter, le parole di Gabigol

“Ho avuto davvero poche opportunità all’Inter, poche occasioni ma posso dire che è stato comunque molto bello stare lì e vivere un’esperienza del genere, in quello stadio e con quei calciatori e quei tifosi. Nonostante questo non credo che tornerò in Serie. Rispetto tanto i nerazzurro, ho un contratto con loro ma non sono in contatto con la società, non credo che loro mi vogliano e quindi è inutile tornare lì. A gennaio vediamo che cosa succede, se ne parlerà dopo la finale del Mondiale per club, ora sono concentrato su quella.

All’Inter non ho avuto tante opportunità è vero, ma è stato comunque un periodo importante della mia carriera perché ero in una grande squadra. Sono cresciuto tanto anche nel modo di allenarmi, di approcciarmi al lavoro al di fuori della partita. Ho imparato tanto dai compagni che porto sempre nel cuore”.