Calciomercato Genoa, cercasi attaccante: tutte le occasioni possibili

Calciomercato Genoa centravanti| Arrivano notizie importanti sul fronte mercato in casa Genoa. I Grifoni stanno seriamente pensando ad intervenire sul calciomercato per prendere un centravanti, magari che faccia da chioccia o che si affianchi a Pinamonti, che non sta facendo benissimo, sicuramente al di sotto delle aspettative.

Da non dimenticare anche la presenza di Favilli in rosa, che potrebbe però andare in prestito in Serie B per trovare maggiore continuità e fare esperienza. Come detto il nuovo profilo cercato potrebbe essere proprio l’opposto dell’ex Ascoli: un calciatore esperto che faccia da chioccia a Pinamonti e che possa segnare gol pesanti per la salvezza.

Calciomercato Genoa, casting per il centravanti: le ultime

Il Secolo XIX nella propria edizione odierna ha fatto una vera e propria carrellata di nomi, ecco tutti i profili che pare il Genoa stia monitorando, da semplici sondaggi a contatti più concreti: il primo nome è quello di Nikola Kalinic, sul quale c’è per anche la Fiorentina.

C’è poi Destro, e in tal caso potrebbe trattarsi di uno scambio addirittura con Sanabria, giocatore del Genoa, che a quel punto andrebbe all’ombra del Dall’ara. Altre due soluzioni, seppur le più complicate, sono poi rappresentate da Llorente e Zaza, ma ripetiamo, alquanto difficili.