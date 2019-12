Calciomercato Atalanta: Caldara nome caldo, ci sarà un addio

Notizie Atalanta: Mattia Caldara può arrivare a gennaio. Come riportato da Tuttosport, la rosa della Dea è ben assortita ma manca qualcosa in difesa. Servirebbe almeno un difensore (magari anche due).

Il nome di Caldara continua ad essere molto interessante: conosce l’ambiente e il gioco di Gasperini, l’operazione va gestita bene soprattutto dal Milan (lo stipendio è alto e a bilancio il cartellino pesa) ma la situazione è in evoluzione. I rossoneri potrebbero prendere dal Barcellona Todibo e, considerata la situazione fisica del ragazzo, privarsi del centrale ex Juventus che tornerebbe a Bergamo. In attacco, invece, la Dea si sente coperta.

Domenica con il Milan ci sarà il recupero di Gomez ed è possibile anche rivedere Ilicic senza dimenticare che ormai dalle parti di Zingonia tutti aspettano con impazienza Zapata. Considerando che da gennaio l’Atalanta riavrà in toto l’attacco titolare e che le alternative, oggi, si chiamano Muriel (10 gol in stagione), Malinovskyi (2 reti consecutive in campionato, 3 in stagione) e Pasalic (jolly preziosissimo di attacco e centrocampo), Barrow potrebbe partire.

Mercato Atalanta: Kulusevski in uscita

Sul fronte delle uscite, massima attenzione a Kulusevski: sul talento in prestito al Parma c’è il forte interesse dell’Inter che è in vantaggio ma la formula migliore (acquisto immediato e prestito al Parma fino a giugno) non sembra accettata. Conte vuole un rinforzo subito. La valutazione del talento classe 2000 svedese si aggira sui 40 milioni di euro.