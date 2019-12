Brescia-Sassuolo, le formazioni ufficiali: sfida tra Balotelli e Caputo

Brescia-Sassuolo, le formazioni ufficiali

Brescia-Sassuolo formazioni ufficiali | Stasera si gioca il recupero della settima giornata di serie A tra Brescia e Sassuolo. La partita venne spostata per la morte di Giorgio Squinzi, patron del Sassuolo. Sarà la prima volta in 90 anni di storia del massimo campionato che le due squadre si affronteranno in Serie A. I precedenti tra le due squadre si sono giocati tutti in serie cadetta e i numeri dicono Brescia in vantaggio con 3 vittorie. Una sola volta il Sassuolo ha battuto le rondinelle (stagione 2011-12), 4 i pareggi. La prima sfida in B fu nel 2009 e fini’ con uno scialbo 0-0. L’ultima partita tra le due squadre risale al 2012-13, altro pareggio, questa volta 1-1. La gara è inedita anche per Roberto De Zerbi che da allenatore non ha mai affrontato le rondinelle mentre Corini ha incontrato 4 volte contro il Sassuolo vincendo soltanto nel 2013-14 quando sedeva sulla panchina del Chievo e battè gli emiliani per 1-0. L’unica vittoria dei neroverdi è arrivata in trasferta. Al Rigamonti il Brescia ha conquistato due dei tre successi. Un solo pareggio nelle quattro partite giocate in Lombardia.

Le scelte di Corini e De Zerbi

Brescia (4-3-1-2) Alfonso; Sabelli, Cistana, Chancellor, Mateju; Romulo, Tonali, Bisoli; Spalek; Torregrossa, Balotelli. All. Corini

Sassuolo (4-2-3-1) Pegolo; Toljan, Marlon, Romagna, Rogerio; Obiang, Locatelli; Berardi, Traoré, Boga; Caputo. All. De Zerbi